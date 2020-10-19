Продавщица ювелирного магазина жестко проучила неверного мужа

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка по имени Зои Рои решила проявить женскую солидарность и поделилась историей в TikTok.

Продавщица ювелирного магазина рассказала, что несколько недель назад к ней за подарками для своей жены пришел мужчина. Она помогла выбрать ему красивое украшение к десятилетнему юбилею брака, на котором была милая гравировка: "Для моей прекрасной жены".

Мужчина оплатил ювелирное изделие, а после решил купить еще одно украшение, но уже с гравировкой "Для моей любимой девушки". Зои поняла, что перед ней неверный муж и решила проявить женскую солидарность.

Клиент попросил упаковать драгоценности в красивые пакеты и пометить их, чтобы вручить правильные подарки жене и своей любовнице. Продавщица все сделала, но "случайно" перепутала коробки. Услужливая Зои с улыбкой упаковала драгоценности в красивые пакеты и повязала ленты. Позже она рассказал свою историю юзерам, которые поддержали женщину, а видео посмотрели более 2,1 миллиона раз. -0-