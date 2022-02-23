Профессиональный пес-попрошайка очаровал сеть - за такие глаза отдашь все! (Видео)

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно группа туристов, которая отправилась в Абхазию, запечатлела на видео любопытный момент, который привлек внимание пользователей YouTube.

Туристы зашли в местное кафе и сделали заказ, но через минуту рядом со столиком появился не официант, а профессиональный пес-попрошайка. Собака подобралась к молодому человеку, а затем посмотрела на него и положила лапы на колени. Этот взгляд песика очарует любого, и пушистика обязательно захочется покормить!

Впрочем, как позже выяснилось, собака не страдает от голода, а профессионально выпрашивает еду, ведь когда туристы протянули ей кусочек сыра, она отказалась, рассчитывая получить кусок шашлыка. Актерский талант и неподражаемый взгляд животного очаровали сеть. За короткое время ролик посмотрели огромное число раз.-0-

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