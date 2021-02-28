Прогноз погоды превратился в милый ролик, когда в кадр ворвался щенок (Видео)

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Репортер телеканала Fox5 Боб Барнард решил провести прогноз погоды с одной из улиц города, однако все приобрело очень веселый оборот. Видео разместили на YouTube.

Мужчина вышел на одну из улиц города Лизбурге в США и начал рассказывать о неблагоприятных погодных условиях, а также дал несколько советов автолюбителям. Все шло хорошо, однако дальше репортаж превратился в милый ролик.

Оператор повернул камеру в сторону, где прямо к репортеру со всех ног мчался веселый щенок. Не стоит говорить, что милый питомец сразу стал звездой эфира, вызвав улыбки у всех вокруг. Мужчина попытался поймать песика, однако тот буквально сходил с ума. Журналисту все же удалось взять щенка на руки, но тот облизал все его лицо.

Все происходило в прямом эфире, из-за чего ведущие в студии расплылись в улыбке, но она перешла в смех со слезами, когда за милой собачкой прибежала хозяйка. Женщина рассказала, что питомец внезапно удрал, перепрыгнув через забор. Зрители оказались в восторге от сорванца, а на просторах сети прогноз погоды с милым щенком собирает миллионы просмотров. -0-