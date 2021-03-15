Проголодался! Вора поймали спустя девять лет благодаря надкусанной сосиске

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный случай произошел в немецком городе Швельм, об этом пишет AP.

В марте 2012 года вор забрался в дом местного жителя и вынес все ценные вещи. В самый разгар грабежа он проголодался и нашел в холодильнике сосиски, которые благополучно и надкусил. Время поджимало, поэтому он бросил трапезу и поспешил скрыться.

Полицейские прибыли на вызов и взяли образец ДНК с еды, однако в базе преступника не было. Прошло девять лет и с правоохранителями связались коллеги из Франции. Они рассказали, что поймали жителя Албании за другое преступление, а тест показал, что мужчина может быть причастен к краже в городе Швельм. Впрочем, злоумышленника вряд ли привлекут к ответственности, ведь срок давно преступления уже вышел. -0-