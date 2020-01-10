Программу "Сам себе режиссер" закрыли после почти 30 лет в эфире

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарную программу "Сам себе режиссер" закрыли спустя 28 лет в эфире.

Печальную новость сообщил бессменный ведущий проекта Алексей Лысенков в своем Instagram.

Он записал видео и обратился к подписчикам и поклонникам шоу: "Друзья, в начале января случились два знаковых события. Первое: "Сам себе режиссеру" исполнилось 28 лет. Второе: телеканалом "Россия" и холдингом ВГТРК решено снять шоу с эфира", - рассказал телеведущий.

Последний выпуск шоу "Сам себе режиссер" транслировался на ТВ 22 декабря прошлого года. Этот проект был своеобразным аналогом YouTube, однако современные технологии вытеснили программу. Последние несколько лет она выходила в ночное время, а поклонники шоу до сих пор не могут поверить, что больше не услышат знаменитую фразу с экрана: "Я всегда с собой беру - видеокамеру". -0-