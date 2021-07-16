Прохожие в Китае подключили смекалку и спасли ребенка (Видео)

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На видео попал интересный момент, который произошел в Китае. Кадры опубликовали на YouTube.

Инцидент случился в городе Шицзячжуан, провинция Хэбэй, когда люди заметили на балконе второго этажа малыша. Ребенок проснулся раньше мамы и решил посмотреть в окно, однако каким-то образом вылез из окна лоджии на парапет.

Еще немного и малыш бы упал, однако неравнодушные прохожие подключили смекалку. Люди нашли штору, а после растянули ее прямо под ребенком, который уже несколько раз пытался забраться в квартиру, но безуспешно.

В итоге ребенок решился на прыжок и упал в руки прохожих. Он не пострадал, а мама была очень удивлена, когда малыша привели домой. -0-