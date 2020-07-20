Прохожие в шоке, когда мимо проезжает этот радиоуправляемый автомобиль - видео

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый во время карантина развлекается как может, особенно если в вашем распоряжении лужайка.

Семья из Великобритании нашла себе хобби и стала увлекаться радиоуправляемыми моделями. В один из дней они записали эти кадры и опубликовали их позже на YouTube.

Для большего развлечения, они сделали крепкий корпус для автомобиля, однако это не единственной дополнение. Помимо всего прочего, они разместили на машинке куклу ребенка, которую очень сложно отличить от настоящей.

Разумеется, все кульбиты и опасные маневры приводят некоторых прохожих в восторг, а другие, напротив, оказываются в шоке, когда мимо проезжает этот радиоуправляемый автомобиль. Ролик развеселил пользователей сети, которые отметили, что на оживленной улице с такой игрушкой можно напугать десятки людей. -0-