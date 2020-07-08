Прохожий записал нешуточную схватку двух бурундуков - видео

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США мирно прогуливался вдоль леса, когда услышал странные звуки.

Любопытство взяло верх и он отправился на источник шума. Как оказалось, в небольшой траве возле леса в схватке сошлись два бурундука. Неизвестно, что стало причиной конфликта, однако драка только набирала обороты.

Животные своими маленькими лапками вцепились друг в друга, не собираясь сдаваться. В какой-то момент они превратились в один клубок, который только поднимал пыль вокруг. Каждый старался зацепить и укусить оппонента.

Бурундуки не останавливались, а автор ролика продолжал снимать. Лесные жители взяли небольшой перерыв, а после сошлись в нешуточной схватке с новой силой. В конечном итоге, животные решили выяснить все один на один и скрылись в лесу.