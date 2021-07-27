"Прокатимся?": Глюкоза в соблазнительном наряде забралась на авто (Фото)

Глюкоза. Фото из Instagram
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза недавно представила в Instagram новый пост, который восхитил юзеров.
Артистка решила перейти все границы и предстала перед камерой в очень соблазнительном виде. Для съемки Глюкоза примерила нежное и откровенное розовое платье, которое выгодно подчеркнуло природную красоту певицы. Для пущего эффекта звезда забралась на авто и приняла сразу несколько соблазнительных поз.
Неудивительно, что пост не остался без внимания поклонников. В комментариях стало появляться масса хвалебных отзывов, а самые смелые не постеснялись сделать Глюкозе предложение: "Прокатимся?". -0-