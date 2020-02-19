Пропавшую собаку вернули хозяину спустя 14 лет. Трогательный момент попал на видео

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительная история произошла в американском городе Хьюстон. Пропавшего 14 лет назад пса вернули его хозяину, сообщает телеканал CBSDFW.

Трогательный момент попал на видео. Песик исчез в 2006 году, когда мужчина Аарон Вебстер выпустил питомца поиграть во двор своих родителей. Неизвестно, что произошло, однако пес пропал. По всей видимости, его унес ястреб, но маленький "боец" смог спастись и 14 лет бродил по улицам.

"Мы уверены, что его украли. Возможно, на щенка напал ястреб, но тот смог отбиться и убежать. Мы уже никогда не узнаем, как все было на самом деле", - поделился мнением Вебстер.

Семья пыталась найти своего йоркширского терьера, однако все попытки оказались тщетны. Каково же было их удивление, когда спустя 14 лет семье позвонили из приюта для животных. Оказалось, что пса нашли, а благодаря чипу в ошейнике удалось определить хозяина.

Мужчина со слезами на глазах забрал свою собаку, которая за это время сильно исхудала и потеряла зрение. Аарон Вебстер рассказал, что у него с момента пропажи терьера появились трое детей и новая собака, однако он с радостью забрал старого любимца домой. -0-