"Просто нет слов!": солист "На-На" опубликовал загадочное видео из Минска

Вячеслав Жеребкин. Фото из Instagram
29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участник группы "На-На" Вячеслав Жеребкин разместил в Instagram интересное видео и развеселил подписчиков.
Артист решил проявить фантазию и записал креативный ролик, на который тут же отреагировали подписчики звезды. На кадрах можно разглядеть улыбающегося Жеребкина и, что самое интересное, он не многословен.
Поклонники группы "На-На" очень удивились необычному посту, но тепло отреагировали на него. Они написали десятки разнообразных комментариев: "Снимайте больше!!! С практикой попрет и креатив", "Слава видео супер ,зашло и бабахнуло", "Видео зашлооо". -0-