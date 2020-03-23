"Просто раскачивайтесь!": Анфиса Чехова рассказала, как справляется со стрессами

Анфиса Чехова. Фото из Instagram
23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Анфиса Чехова призналась подписчикам в Инстаграм, как справляется со стрессами.
Незамысловатому приему ее научила психолог. И он, уверяет теледива, работает. Суть метода заключается в раскачивании, которое помогает справляться с серьезными переживаниями и паниками.
"Если накрыло такими эмоциями - просто начните раскачиваться. В кресле качалке, на качелях или стоя, с пятки на носок", - делится опытом Чехова.
Поклонники теледивы поблагодарили ее за дельный совет и в довесок забросали Чехову комплиментами, обратив внимание на фотографию к посту. "Очень гармоничное фото", "Фигура шикарная", "Прекрасная, как всегда", "Женственная... Красота в Красоте", - написали фолловеры комментарии к посту. -0-