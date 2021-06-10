"Просто ВАУ!" - Instagram в восторге от новых фото Пенелопы Крус

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Пенелопа Крус редко делится с поклонниками свежими фото в Instagram, но всегда очень метко.

В этот раз звезда кино решила продемонстрировать фанатам несколько кадров из своей недавней фотосессии для модного журнала. На одном снимке Пенелопа Крус предстала в красном наряде и причудливой юбке. Образ получился впечатляющим и выгодно подчеркнул естественную красоту звезды. На другом кадре знаменитость запечатлена в черном платье с пикантным вырезом, которые продемонстрировал стройные и длинные ноги Крус.

Кадры привели в восторг пользователей Instagram, о чем они написали в комментариях. "Ты восхитительна", "Слишком красиво", "Просто ВАУ!" - подчеркнули фанаты Пенелопы Крус. За непродолжительное время пост собрал сотни тысяч лайков. -0-