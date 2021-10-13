Простое платье не смогло перебить красоту Пелагеи, ведь она и так прекрасна!

Пелагея. Фото из Instagram
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Пелагея представила на днях новый пост, который очаровал пользователей Instagram.
Артистка предстала в нескольких образах перед премьерой нового сезона знаменитого шоу. На одном снимке Пелагея показала свой наряд для жюри, а на другом фото - простое коричневое платье в черный горошек.
Образ получился законченным и не смог перебить красоту Пелагеи, ведь все оказались в восторге от звезды. Неудивительно, что пост быстро собрал огромное число лайков и массу хвалебных комментариев. -0-