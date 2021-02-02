Простой кулинарный лайфхак впечатлил даже самых опытных хозяек - видео

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok юзеры запустили челлендж и стали соревноваться в бытовых лайфхаках.

Многие из них оказались очень хорошие, которые упростят жизнь и быт, но один из роликов так впечатлил людей, что даже опытные хозяйки посчитали его поистине гениальным.

Один из блогеров показал простой способ, прибегнув к которому можно легко отделить яичный желток от белка. Для этого надо взять две емкости и зубчик свежего чеснока. После этого нужно потереть пальцы об растение, а затем щипковым движением пальцев взять желток и перетащить в нужную тару. Все гениальное оказалось простым, а многие юзеры не только восхитились увиденным, но и продолжают гадать: как автор видео до этого додумался?

Впрочем, это только добавило популярности кадрам, которые быстро посмотрели в социальной сети около 8,5 миллионов раз, а число лайков приближается к двум миллионам. -0-