Простой лайфхак для бюстгальтера без бретелей прославил девушку в сети (Видео)

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка по имени Ясмин опубликовала в TikTok ролик, который быстро набрал популярность.

Блогерша решила показать в сети простой лайфхак, который позволит избежать неловкой ситуации. В частности, он показала легкий способ закрепить бюстгальтер без бретелей, чтобы тот не слетел в самый неподходящий момент.

Для этого, согласно способу блогерши, чтобы носить бюстгальтер с открытыми плечами, необходимо взять одну из бретелей и протянуть ее под чашками спереди, а после закрепить с другой стороны. С таким лайфхаком белье никогда не сползет, что оценили и юзеры.

Пользователям пришелся по вкусу хитрый способ и они посмотрели кадры более трех миллионов раз. К слову, многие сразу же опробовали лайфхак, который сделал девушку знаменитой. -0-