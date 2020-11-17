Простой математический пример поставил в тупик людей и вызвал бурное обсуждение в сети (Фото)

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад пользователь Twitter опубликовал у себя на страничке простой математический пример, однако он стал яблоком раздора сред юзеров сети.

Простая математическая задачка озадачила многих людей, а также вызвала среди пользователей очень бурные споры. Огромное число людей не может прийти к единому ответу на этот, казалось бы, простой пример.

how smart are my oomfs pic.twitter.com/YVxtzhNx4c — dev ᴺᴹ ᴬᴳ (@iambuterastann) November 13, 2020

Одни утверждают, что ответ на задачку - "9", а другие, напротив, уверены, что конечный ответ на уравнение - "1". Все дело в разных подходах к решению: одни сначала считают числа внутри скобок (1+2=3), а потом умножают результат на получившуюся цифру перед скобкой (6:2=3). Получается 3*3=9.

Другие предпочитают сложить числа в скобках (1+2=3), затем умножить результат на число перед скобкой (3*2=6), а в конце выполнить деление (6:6=1). За несколько дней пост собрал свыше 36 тысяч комментариев, где продолжается бурное обсуждение. Впрочем, люди сходятся во мнении, что оба ответа имеют права на существование, а для корректного решения необходимо слегка поменять задачку и добавить еще одни скобки: (6 ÷ 2) (1 + 2) или 6 ÷ (2 (1 + 2)). -0-