Простой способ заставить ребенка выпить лекарства признали гениальным

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно отец мальчугана поделился в сети лайфхаком, который сразу же признали гениальным. Об этом пишет Daily Mail.

Отец рассказал, что многие родители сталкиваются с проблемой: дети не очень любят пить таблетки. Зачастую это превращается в истерику, однако способ мужчины очень хитроумный.

Отец ребенка рассказал, что у него процесс приема лекарств проходит без криков, а весь секрет в простой вещи: папа притворяется, что не знает как пить лекарства и просит сына показать на личном примере. В итоге чадо само выпивает лекарство и не создает драму.

В сети люди признали этот способ заставить ребенка выпить лекарства гениальным, а многие родители отметили, что сами воспользовались лайфхаком. "Блестяще. Обратная психология во всей красе", - подытожил один из пользователей. -0-