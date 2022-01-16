Простые рецепты: шарлотка с домашним горячим шоколадом

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кто не пробовал шарлотку с яблоками? Это простое в исполнении блюдо готовила практически каждая хозяйка, ведь ее можно сделать из продуктов, которые всегда есть под рукой. А вкус и аромат настоящего горячего шоколада! Ведь этот напиток не только идеально согревает зимой и поднимает настроение, но еще и содержит полезные вещества, которые помогают кровоснабжению мозга. Итак, предлагаем два простых рецепта.

Яблочная шарлотка

Ингредиенты:

- Яйца (4 шт.)

- Сахар (1 ст.)

- Яблоки (3-4 шт.)

- Подсолнечное масло (1 ст.л.)

Приготовление:

Итак, взбиваем яйца с сахаром, добавляем муку и все тщательно перемешиваем. Яблоки нарезаем дольками, отправляем в тесто и также все перемешиваем. Готовую массу выкладываем в форму, предварительно смазанную маслом. Форму с содержимым отправляем в разогретую до 180 градусов духовку и ждем около 45 минут.

Горячий шоколад в домашних условиях

На приготовление ароматного напитка (на 4 порции) потребуется всего десять минут.

Ингредиенты:

- молоко (1 л)

- какао-порошок (3 ст. л.)

- молотая корица (1 ст. л.)

- тертый мускатный орех (1 ч. л.)

- шоколадная стружка (3 ст. л.)

- мед (3 ст. л.)

- соль (1/4 ч. л.)

Приготовление:

Молоко выливаем в кастрюлю и отправляем на огонь. Аккуратно доводим до кипения, добавляем остальные ингредиенты. Все тщательно перемешиваем в процессе. Когда содержимое в емкости станет однородной массой – снимаем с огня. Разливаем напиток по кружкам и наслаждаемся вкусом. Приятного аппетита!-0-

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