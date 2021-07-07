Простые и быстрые рецепты в Петров пост: ТОП-5 лучших блюд

В период поста многие отказываются от пищи животного происхождения. Мы подготовили подборку простых, доступных и очень вкусных блюд, которые помогут разнообразить постное меню.

Паста со шпинатным соусом

Ингредиенты:

Томаты сладкие – 2 шт.

Перец болгарский – 1-2 шт.

Шпинат – 200 гр.

Чеснок – по вкусу.

Масло растительное (лучше оливковое) – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Приготовление:

Вымойте шпинат, положите в кипящую воду и варите 2-3 минуты. Перец порежьте произвольно и вместе с чесноком обжарьте на растительном масле. Измельчите в блендере шпинат и зажарку. Посолите по вкусу.

Отварите пасту и подавайте с соусом и дольками томатов.

Фаршированные шампиньоны

Ингредиенты:

Шампиньоны – 400 гр.

Помидоры – 2 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Зелень – по желанию.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Приготовление:

Шампиньоны помойте и отделите шляпки. Мелко нарубите ножки грибов, помидоры и сладкий перец. Добавьте по вкусу зелень и соль. Смажьте растительным маслом шляпки шампиньонов внутри. Аккуратно положите в них начинку и запекайте 20 минут при 200 градусах.

Подавать можно и в горячем виде, и в холодном.

Постный кукурузный суп-пюре

Ингредиенты:

Морковь – 2 шт.

Кукуруза – 300 гр.

Лук – 1 шт.

Мука – 2 ст.л.

Соль, специи – по вкусу.

Приготовление:

Отварите морковь и кукурузу в литре воды, добавив луковицу (не забудьте удалить ее в конце варки). Кукурузу можно брать любую – свежую, замороженную или даже консервированную. На сухой сковороде прогрейте муку, постоянно помешивая ее. Когда она станет золотистого цвета, снимите с огня и введите половину стакана бульона. Размешайте на сковороде, чтобы не осталось комочков.

Пробейте блендером суп до кремообразного состояния. Введите мучную заправку, соль и любимые специи. Прокипятите суп 5 минут и можете подавать к столу.

Паштет с фасолью и грецкими орехами

Ингредиенты:

Фасоль красная – 1 стакан.

Грецкие орехи – 0,5 стакана.

Чеснок – 2-3 зубчика.

Соль, специи – по вкусу.

Приготовление:

Фасоль переберите и замочите на несколько часов. Периодически меняйте воду. Затем отварите в подсоленной воде до мягкости. Грецкие орехи и чеснок измельчите в блендере (или нарубите ножом, если хотите, чтобы попадались крупные кусочки). Фасоль пропустите через мясорубку. Добавьте соль и специи по вкусу. Введите орехи с чесноком.

Такой паштет можно подавать в тарталетках, украсив зеленью. А можно просто готовить с ним бутерброды. Закуска получается очень сытной.

Постные шоколадные кексы

Ингредиенты:

Мука – 100 гр.

Какао — 40 гр.

Сахарная пудра — 50 гр.

Масло растительное — 3ст.л.

Вода — 120 мл.

Ванилин — на кончике ножа.

Разрыхлитель теста — 0,5 ч.л.

Приготовление:

Соедините в миске сухие ингредиенты и перемешайте. Воду с маслом взболтайте до состояния эмульсии. Введите в мучную смесь и взбейте тесто миксером.

Разлейте тесто по формочкам и выпекайте при 180 градусах полчаса. Кексы получаются мягкими и достаточно влажными.

По желанию вы можете добавить в тесто любые орехи и сухофрукты.

Фото из открытых источников

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