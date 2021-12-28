Процедура в салоне красоты пошла не по плану и изменила девушку до неузнаваемости

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка недавно поделилась в TikTok роликом, который быстро привлек внимание юзеров.

18-летняя Милли Бакнолл рассказала о том, что произошло с ней во время рядового похода в салон красоты, где она хотела преобразить брови. Для пущего эффекта девушка сделала фото до и после процедуры, что помогло ролику стать вирусным.

Сначала все шло хорошо, однако потом процедура в салоне красоты пошла не по плану, поскольку у блогерши возникла сильная аллергическая реакция. Причиной стало средство, которое использовалось для ламинирования бровей. Из-за этого часть лица девушки распухла, что изменило ее до неузнаваемости. Позже стало известно, что аллергическая реакция через несколько дней прошла, однако блогерша посоветовала всем делать тест на выявление аллергии за 24 часа до процедуры. Кадры стали вирусными и быстро собрали огромное число просмотров.-0-