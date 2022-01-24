Провальный прыжок котика рассмешил пользователей YouTube (Видео)

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка разместила на YouTube забавный момент с участием своего кота, который ей удалось записать на видео. Ролик разместили на YouTube.

Котейка забрался на спину своей хозяйки и собирался совершить прыжок, чтобы забраться на верхнюю полку шкафа. Девушка терпеливо ждала и включила камеру, чтобы ничего не упустить. Забавно, но это было правильное решение, ведь в следующий момент питомец совершил провальный прыжок.

Пушистик не достигает цели и с грохотом падает, что вызывает у его хозяйки смех. Впрочем, ситуация позабавила и пользователей YouTube, которые не могли смотреть ролик без смеха.-0-

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