Проворный пернатый воришка попал на видео в Англии - поймали с поличным!

Жители Англии прогуливались по набережной, когда заметили любопытную чайку. Птица сидела рядом с магазином и как будто прорабатывала план. Как оказалось, все именно так и было. Дело в том, что на глаза пернатого попалась пачка чипсов в магазине, которая упала с полки. Еще и лежит в нескольких метрах от выхода - ну как тут устоять!











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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько парней из Великобритании стали свидетелями преступления, однако обратились не в полицию, а сняли все на видео и разместили на YouTube.После небольшого размышления чайка решила действовать. Пернатый воришка забегает в магазин, добирается до цели и хватает клювом пачку снеков. Затем также проворно скрывается. Все ограбление попало на видео и стало предметом массы шуток от юзеров сети. -0-