"Прозрачный" кот вызвал массу споров в сети (Фото)

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на платформе Reddit появился любопытный кадр, который привлек внимание юзеров и быстро стал вирусным.

Хозяин черного кота решил поделиться в сети фотографией своего любимца, но после заметил на снимке странную деталь. Животное позировало на фоне ярких жалюзи, через которые проходит солнечный свет, однако кот получился "прозрачным".

Фото Reddit

Люди посчитали, что это монтаж, однако автор заверил, что не прибегал ни к каким программам. Тогда это еще больше взбудоражило юзеров и "прозрачный" кот вызвал массу споров в сети.

Прояснили ситуацию в комментариях знающие люди. Как оказалось, владелец черного кота, ненамеренно, сделал оптическую иллюзию, ведь "просвечивание" питомца - отражение на линзе фотоаппарата. В итоге получился впечатляющий кадр, который восхитил людей и быстро собрал множество лайков. -0-