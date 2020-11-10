Прозрачный наряд певицы на премии MTV привлек внимание соцсетей

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наряд для красной ковровой дорожки рэперши Доджи Кэт признали лучшим, а также он стал предметом обсуждения в сети. К такому выводу пришло издание Hypebae.

Певица, которая забрала победу на премии MTV в номинации "Открытие года", выбрала для похода на мероприятие черное прозрачное платье с пайетками и нижнее белье такого же цвета.

Не меньше внимания получила певица Рита Ора, которая примерила желтое шифоновое платье с рюшами и черной шляпкой из сетчатого материала. Кроме этого, журналисты издания отметили пикантный наряд певицы Мэдисон Бир. Она появилась на красной ковровой дорожке в платье кофейного цвета с глубоким декольте. -0-