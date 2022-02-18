Прыжок панды Бин Дуньдунь стал главной интригой Олимпийских игр - забавное видео!

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжество спорта проходит в Пекине, однако внимание многих людей устремлено не только к спортсменам, но и к талисману Олимпийских игр - панде Бин Дуньдунь.

Помимо того, что символ Игр в Китае очень понравился многим пользователям сети, люди не перестают наблюдать за главной интригой - прыжками панды. В объектив камеры попали моменты, когда Бин Дуньдунь пытается выполнить четверной аксель.

Несколько попыток не увенчались успехом, однако упорство дало результат, и панде Бин Дуньдунь все-таки удалось совершить прыжок. Конечно, пользователи сети и фанаты оказались в полном восторге, а забавное видео быстро приобрело популярность и собрало огромное число просмотров.-0-

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