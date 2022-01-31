Прыжок в снег пошел не по плану и рассмешил YouTube (Видео)

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Великобритании смогла записать свой забавный конфуз, который повеселил юзеров YouTube.

Героиня видео отметила, что в ее краях снег - нечастое явление, поэтому, как только она заметила белые холмы, решила отправиться на прогулку.

Автор видео подумала, что было бы неплохо сделать ролик для семьи, которая живет за границей, однако в самый разгар съемки все пошло не по плану. Героиня хотела красочно прыгнуть в снег, но он оказался крепче, чем может показаться на первый взгляд. В итоге нога девушки соскользнула. Впрочем, это только сделало кадры более забавными. Ролик понравился и семье героини, и огромному числу пользователей YouTube.-0-

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