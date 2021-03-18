Психанула: пышная девушка начала худеть, но все обернулось анорексией (Фото)

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit девушка из США поделилась своей историей и фотографией, которая вызвала неоднозначную реакцию пользователей сети.

Пышная девушка никогда не была худышкой, однако в один день весы показали 110 килограмм. Тогда автор поста решила что-то менять в своей жизни и села на диету. На трех фото можно увидеть ее преображение, ведь за четыре месяца она сбросила внушительный вес и стала весить 50 килограмм.

Фото Reddit

Физические нагрузки и правильное питание быстро дали о себе знать: вес таял на глазах, о чем красотка с радостью делилась на своей странице. Впрочем, когда масса ее тела упала совсем до рекордных отметок - родственники забили тревогу. К тому моменту героиня истории уже весила 42 килограмма. Поддержка близких помогла пышной девушке привести себя в здоровую форму, однако в комментариях люди отметили, что красотка явно "психанула".