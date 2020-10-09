Психологи рассказали, как наладить связь со своим котом

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько специалистов из Сассекского и Портсмутского университетов в Великобритании провели эксперимент и обнаружили способ улучшить отношения со своим пушистым питомцем. Об этом пишет издание Naked Science.

Психологи провели два эксперимента, в котором участвовали коты в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет. Локацией для исследования стали дома хозяев, чтобы кошки не испытывали стресс от незнакомой обстановки.

Сначала человек садился перед своим питомцем и, под руководством психологов, определенным образом моргал или щурил глаза. Во втором эксперименте с животными взаимодействовали незнакомцы, которые тоже пытались наладить контакт морганием и руками.

В итоге выяснилось, что коты после таких манипуляций стали более тепло относиться к человеку. Психологи пришли к выводу, что такие движения кажутся пушистикам проявлением дружелюбия, ведь они спокойно подошли даже к незнакомцу.

По одной теории, кошки становятся приветливым в ответ на такие действия из-за ожидания награды, по другому предположению - животные расслабляются, когда зрительный контакт прерывается, ведь в природе это ассоциируется с опасностью. Кроме этого, котик может воспринимать движения глаз так же, как люди принимают искреннюю улыбку. -0-