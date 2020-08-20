Птица странно повернула голову, из-за чего юзеры попросили вызвать экзорциста - видео

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В социальной сети появился ролик, который впечатлил и ошарашил пользователей Facebook.

Фонд дикой природы Leicestershire and Rutland Wildlife Trust из Англии опубликовал видео, которое вызвало бурное обсуждение. В кадре запечатлена птица, сидящая на руке у человека. Впрочем, не это стало главным впечатляющим фактом. Люди попросили вызвать пернатому экзорциста, когда обитатель местного парка очень странно повернул голову.

Неестественные движения перепугали людей, которые предположили, что в птицу вселилась нечисть. Сотрудники фонда поспешили переубедить людей и рассказали, что в кадре зимородок. Для этих пернатых характерны такие движения головой, ведь их строение глаз не позволяет иметь широкий угол обзора, поэтому им приходится совершать такие повороты.

Также в Facebook сообщили, что птицу поймали, чтобы окольцевать, а после отпустили в дикую природу. В свою очередь, пользователей уже было не остановить и они принялись шутить в комментариях. "Вызывайте экзорциста", "Это точно не птица", "Номер его кольца - 666?", - написали юзеры Facebook.-0-