Алла Пугачева намекнула, кто может стать новой примадонной

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская певица Алла Пугачева стала причиной слухов о том, кто может в будущем занять место примадонны российской экстрады.

По всей видимости, Алла Пугачева намерена передать свой титул украинской певице Светлане Лободе. Необычное видео появилось в ее Instagram.

В непродолжительном ролике Алла Пугачева говорит: "Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще одна. Все остальные в тени". В этот момент примадонна указывает на популярную украинскую певицу. В свою очередь, Лобода смеется и смущенно закрывает лицо руками.

В подписи к посту Светлана создала еще больше интриги. Она поблагодарила Аллу Борисовну "за благословение" и назвала ее "великой" и "любимой". Мимо видео не прошли и звезды российского шоу-бизнеса. В частности, король эстрады Филипп Киркоров оставил под видео смайл с большим пальцем, который поднят вверх. -0-