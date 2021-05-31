Пуговка из "Папиных дочек" пленила Instagram своей красотой

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Екатерина Старшова представила в Instagram новые фото и очаровала пользователей сети.

Девушка, которая прославилась благодаря роли Пуговки в сериале "Папины дочки", предстала перед камерой в совсем непривычном амплуа. Екатерина Старшова примерила шелковое платье и элегантное пальто. Также впечатлила поклонников и прекрасная прическа знаменитости. Такой вид буквально пленил Instagram, ведь мало кому из людей удалось оторвать взгляд от снимков.

Разумеется, привлекательные кадры не остались без внимания. Фолловеры Пуговки и юзеры выразили свое восхищение в множестве хвалебных комментариев, а также оставили под постом огромное число лайков.