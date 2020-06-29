"Пупсик!" – поклонники Леры Кудрявцевой пришли в восторг от фото

Лера Кудрявцева. Фото ТАСС
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в Инстаграм нежными снимками, где позирует с дочерью на отдыхе.
Совместные фото теледивы с дочкой Машей умилили поклонников и вызвали много положительных эмоций.
"Прелесть девчушка!", "Папина дочка", "Копия мужа", "Ничто не заменит материнства", "Лера выглядит на 16", "Какие вы милые, любуюсь", "Пупсик", - отреагировали в комментариях фолловеры.
Напомним, что телеведущая Лера Кудрявцева – бабушка. Помимо своих детей: двухлетней Маши и тридцатилетнего сына Жана, у нее есть внук Лева. Мальчик - ровесник маленькой дочери звездной мамы. -0-