"Пушистая" проблема возникла с роутером жителя Канады - забавное фото!

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина из Канады поделился в Twitter уморительной ситуацией, которая произошла с ним дома.
Молодой человек сидел за компьютером, когда качество его интернет-соединения стало ухудшаться. Он долго искал причину, но так и не нашел. Впрочем, найти решение помог один случай.
Температура за окном упала ниже нуля, и тогда парень вышел убрать снег, где перед ним и предстала забавная картина. Как оказалось, причиной плохой работы роутера канадца стали пять его пушистых любимцев.
Starlink works great until the cats find out that the dish gives off a little heat on cold days. pic.twitter.com/uyH3Kbqrie— Aaron Taylor (@Tippen22) December 31, 2021
Коты облепили тарелку, оснащенную системой подогрева. Именно из-за этого животные решили погреться на ней морозным утром. "Пушистая" проблема с роутером канадца восхитила многих пользователей сети, а также довела до смеха каждого, кто взглянул на этот забавный снимок.-0-