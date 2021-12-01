Пушистик хотел расслабиться на сушилке, но проиграл – уморительное видео!

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях хозяйка милого пушистика из Москвы представила на YouTube кадры, которые заставят улыбнуться любого.

Девушка проводила время дома, когда заметила своего котика, направляющегося к сушилке для белья. Она поняла, что сейчас будет нечто интересное и незамедлительно включила камеру. Так и оказалось, ведь питомец в два движения запрыгнул на сушилку и расположился в удобной позе.

Котик намеревался расслабиться, однако только проиграл. В самый ответственный момент питомец начала проваливаться. Причем, все происходило так медленно, будто зыбучие пески из простыни поглощают пушистика. Тот, в свою очередь, не сразу понял подвоха, но, когда животное попыталось выбраться – было уже поздно. Забавные кадры с участием пушистика, который проиграл сушилке, пришлись по вкусу юзерам, которые оказались в восторге. Неудивительно, что ролик за короткое время собрал огромное число просмотров. -0-