Пушистого грабителя запечатлели на видео, пока друзья ждали его добычу (Видео)

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка из США смогла сделать уникальные кадры, которые от души повеселили юзеров YouTube.

Женщина проводила время дома, когда перед ней предстала настоящая картина из фильма про ограбление. Ее рыжий кот по кличке Тыква съел все свое угощение, однако удовлетворения так и не последовало. Тогда пушистик решил пойти на "дело", ведь знал где найти вкусняшки.

Для этого питомиц запрыгнул на стол и открыл кухонный шкаф, где лежали угощения. Пушистый грабитель стащил свою добычу, пока его два сообщника ждут. Видео повеселило от души пользователей, которые посмотрели кадры на YouTube огромное число раз. -0-