"Пушистые бандиты": четыре котенка окружили ошеломленного песика, который поспешил убежать (Видео)

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появились милые и веселые кадры, которые привлекли внимание пользователей сети.

Девушка из приюта для животных в США запечатлела милую и забавную картину, когда четыре "пушистых бандита" решили "запрессовать" песика по кличке Наггетс. Собака мирно отдыхала на лежанке в углу комнаты, когда к нему "выдвинулись" четыре котенка. Животное, мягко говоря, было ошеломлено таким развитием событий, но еще больше стало переживать, когда котики взяли его в кольцо.

Наггетс понял, что происходит что-то нездоровое, поэтому поспешил убежать, а вот котята, по всей видимости, добились своего, ведь лежанка освободилась. Кадры повеселили юзеров, которые посмотрели их огромное число раз. -0-