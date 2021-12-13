Пушистый гонщик: необычного песика за спиной велосипедиста заметили в Великобритании (Видео)

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летом мужчина отправился в Лондон, где смог запечатлеть удивительную собаку, которая очаровала пользователей YouTube.

Мужчина ехал по столице Великобритании и остановился на светофоре, когда заметил настоящего пушистого гонщика. Взгляд человека приковал необычный песик, который расслабленно катался на велосипеде за спиной своего хозяина.

Автор видео предположил, что мужчине просто было не с кем оставить питомца, поэтому тот взял его с собой. Судя по виду пушистика, он только рад такому развлечению, а солнечные очки добавляют шарма четвероногому, ведь стиль - это все! -0-