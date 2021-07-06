Пушистый наглец: кот прогнал ребенка, чтобы поиграть с детским креслом - забавное видео!

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые родители из США недавно загрузили на YouTube уморительный ролик, который привлек внимание юзеров сети.

Мама с папой купили для своей маленькой дочери кресло, чтобы она осваивала свои первые шаги. Разумеется, на нем есть погремушки и другие развлечения. В очередной раз ребенок хотел поиграть в кресле, но теплое местечко уже было занято пушистым наглецом.

Один из котов хозяев тоже оказался не прочь поиграть с погремушками, поэтому прогнал малышку и занял детское кресло. Все происходящее запечатлели на видео, что помогло родителям сделать забавные кадры. -0-