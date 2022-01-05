Пушистый снеговик: зимние забавы канадца со своим хаски рассмешили сеть (Видео)

Фото WallHere

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина из Канады разместил на YouTube любопытные кадры, которые точно вызовут улыбку у многих. В городе выпал снег, поэтому местный житель выбрался во двор, чтобы прибраться. Так продолжалось некоторое время, но после появился пес по кличке Фил, который очень радовался снегу. Животное обожает такое развлечение, поэтому принялся задорно играть, а после подключился и хозяин. Через некоторое время зимние забавы канадца и его хаски достигли апогея, ведь пес стал настоящим пушистым снеговиком. Четвероногого закопали в снег, что ему явно нравилось. Довольная мордочка и смех людей повеселили юзеров, которые не упустили шанса посмотреть ролик огромное число раз.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!