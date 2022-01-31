Пушистый спасатель: кот Семен служит в МЧС России - он даже носит форму!

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Животные помогают экстренным службам по всему миру, но кот Семен из России выделяется на их фоне.

В пожарной части номер 135 поселка Боровский Тюменской области уже два года служит пушистый спасатель. Котик по кличке Семен, ежедневно исполняющий свои обязанности, уже стал полноценным членом коллектива. Питомец каждый день приходит на построение, поддерживает сотрудников МЧС, и даже носит форму! Громкие сирены и шум моторов его ни капли не пугают.

Пушистый спасатель несет службу в пожарной части, обедает вместе с коллегами. Разумеется, от недостатка внимание кот не страдает. Удивительные фотографии с Семеном могут заставить улыбнуться любого.-0-

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