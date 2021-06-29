Пушистый тренер: две собаки-милашки помогают человеку заниматься спортом (Видео)

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый в жизни сталкивался с тем, чтобы перебороть свою лень и заняться спортом, однако выходило это не всегда успешно. Недавно на YouTube девушка показала способ, который придется по вкусу каждому.

Женщина решила побороть лень и начать заниматься, но у нее плохо выходило. Тогда к героине ролика на помощь пришли две собаки-милашки. Ее питомцы всячески поддерживали спортсменку, а также оказывали помощь в упражнениях. С таким пушистым тренером дело пошло интереснее и продуктивнее, поэтому все происходящее записали на видео.

Юзеры впечатлились увиденным и отметили в комментариях, что и сами занялись бы спортом, если бы у них был такой пушистый тренер. Неудивительно, что комплекс упражнений с собаками-милашками посмотрели огромное число раз. -0-