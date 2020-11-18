Пушистый вертолетик! В США показали на видео мурчание медведя

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый человек при виде медведя испугается, а если встретит его в дикой природе, то и вовсе потеряет дар речи, однако в приюте для животных Orphaned Wildlife Center показали, что мишки могут быть милыми.

В 2015 году начал работу приют для косолапых и за это время тут поселились несколько десятков животных. Они с самого детства проводят время с людьми и уже привязались к ним, поэтому проявляют свои самые интересные и забавные качества.

Недавно в этом приюте записали видео, которое удивит любого. В объектив камеры попала медведица Дженни. Мало кто знает, но эти опасные хищники умеют мурчать, что и продемонстрировали в ролике.

Разумеется, кадры быстро стали вирусными, а юзеры были удивлены, что отметили в комментариях: "Пушистый вертолетик", "Она звучит как вертолет. Так мило!", "Кажется у вас какой-то неправильный кот". -0-