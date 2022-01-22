Пушистый жадина: собака не хотела делиться с хозяином любимым одеялом и развеселила сеть (Видео)

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина разместил на YouTube-канале забавный ролик про своего питомца. Автор видео решил лечь спать, укрывшись любимым одеялом собаки Милки. Реакция питомца рассмешила зрителей.

Животному не понравилось, что хозяин забрал его вещь. Милки не хотел делиться одеялом и всячески пытался его забрать. У него это получилось…

Ролик понравился пользователям сети. Он набрал более миллиона просмотров и сотни комментариев: "Пушистый жадина! Но, правда, не догадался просто унести, как подушку", "Какое очаровательное создание!", "Милый белый мишка! Чудо", "Милки боролся за одеяло и победил", "Какая милота! Думала, что у меня лицо треснет от улыбки при просмотре этого видео", "Хозяин еще верит, что что-то остановит очаровательный ураган по кличке "Милки"? Это было смешно! Самое прекрасное и настойчивое создание!"-0-

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