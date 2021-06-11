"Пушкарева уже не та": Нелли Уварова удивила Instagram своим внешним видом

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда телесериала "Не родись красивой" Нелли Уварова пришли на программу "Вечерний Ургант", а фотографии с ней появились в Instagram-аккаунте программы.

Актриса посетила шоу вместе режиссером Алексеем Бородиным и актером Денисом Шведовым. Перед эфиром они все вместе сфотографировались, а позже этот кадр и опубликовали в сети.

На фото Нелли Уварова предстала перед камерой в виде, который максимально отличается от Кати Пушкаревой, которую актриса сыграла в сериале. На экране была худенькая и невзрачная девушка, а тут перед фанатами предстала яркая блондинка с короткой стрижкой и пышными формами.

Все принялись обсуждать внешний вид звезды, указов на ее изменившуюся фигуру. "Очень изменилась", "Пушкарева уже не та", "Поменялась, но ей идет", - написали юзеры сети. Многие также восхитились красотой Нелли Уваровой, что помогло посту собрать множество лайков. -0-