Пусти: очень смешной крик бульдога привел в восторг юзеров YouTube (Видео)

Скриншот из видео
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из Румынии смогла записать на видео уморительный момент, который не оставил многих пользователей YouTube равнодушными.
Хозяйка пришла вместе со своим песиком на игровую площадку, где были другие животные. Бульдогу очень хотелось играть и бегать, однако женщина не пускала его. Тогда песик издал настолько смешной и неординарный крик, что все вокруг не смогли смотреть на это без улыбки.
Пришли в восторг и пользователи сети, ведь бульдог, который просит пустить его, позабавил юзеров YouTube. Неудивительно, что ролик за короткое время собрал несколько миллионов просмотров. -0-