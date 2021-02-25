Пустыню сначала засыпало снегом, а после пришла песчаная буря. Что из этого получилось? (Видео)

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Саудовскую Аравию обрушился сильный снегопад, что стало неожиданностью для местных жителей. Соцсети наполнились роликами с белой пустыней, однако самое интересное было впереди.

Watch: Camels in #SaudiArabia's #Tabuk region are covered in snow in the early hours of Thursday as the region experiences heavy snowfall expected to last the weekend.https://t.co/NN37umuG4G pic.twitter.com/rlPmsUFg8U — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 18, 2021

Первое время всех удивляли верблюды, которых занесло снегом, но после в пустыне началась песчаная буря. Последствия получились невероятными, ведь все вокруг превратилось в сплошное эскимо с шоколадной крошкой. Местные жители записали множество роликов, где запечатлен снег с песком, но больше остальных восхитило видео этого юзера в TikTok.

Снег в Саудовской Аравии - это не очень частое явление, однако случается. Пустыня под белым покрывалом всегда привлекает внимание, а кадры в соцсетях набирают миллионы просмотров. -0-