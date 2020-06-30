Пыльная бабушкина ваза оказалась настоящим сокровищем

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Нидерландов обнаружил у старушки китайскую фарфоровую вазу 18 века, об этом сообщает Daily Mail.

Оказалось, что жительница деревни в Центральной Европе хранила у себя настоящее сокровище. Старинная ваза более 60 лет пылилась в шкафу, пока хозяйка дома не решила показать ее арт-консультанту.

Мужчина, приехавший на вызов, был очень удивлен такой находке. Как выяснилось, бабушка обладает древней вазой китайской династии Цин, которая принадлежала в прошлом известному коллекционеру восточной керамики Гарри Гарднеру.

Отмечается, что ваза в отличном состоянии, а арт-консультант поспешил связаться с аукционным домом Sotheby's в Азии. Эксперт, лично прилетевший взглянуть на находку, установил подлинность произведения керамического искусства и отметил, что сегодня стоимость вазы, которая 60 лет пылилась в шкафу, составляет от $9 до $11 миллионов. К слову, долгое время считалось, что эта ваза была утеряна.-0-