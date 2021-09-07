Рабочие нашли на стройке колючий комок глины, который оказался красивым ежиком (Фото)

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа строителей из Великобритании обнаружила утром необычную находку, которую чудом удалось отмыть. Об этом пишет Daily Mail.

Рабочие в пятницу выкопали траншею в городе Сент-Олбансе и отправились на выходные, предварительно прикрыв яму досками. Однако там осталось небольшое отверстие, в которое решил заглянуть любопытный ежик. Животное упало в траншею и оказалось в ловушке, но еще больше усугубили ситуацию попытки дикого зверька выбраться.

В итоге ежик вымазался в глину и стал больше похож на колючий комок грязи. В понедельник рабочие обнаружили находку и сначала даже не поняли, что перед ними ежик. Они вызвали специалистов, которые принялись спасать малыша.

Ветеринары мыли ежика очень долго, пока не избавились от последних следов глины. В этот момент перед ними предстал красивый зверек, которого принялись выхаживать. Позже и вовсе выяснилось, что в руках спасителей оказалась ежиха. Ей решили дать кличку. Долго думать не пришлось - назвали Клэйлой (от. английского clay - глина).

Отпускать на волю Клэйлу не торопятся. Еще пару недель малышка проведет под присмотром специалистов, прежде чем они выпустят ее в ближайшем саду, а история уже успела очаровать соцсети. -0-

Фото Daily Mail