Проект изменений и дополнений Конституции РБ
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Калейдоскоп
09 февраля 2022, 01:32

Рабочие в Шотландии нашли послание в бутылке, которому 95 лет

Фото UPI
Фото UPI

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительную находку сделали несколько мужчин, когда облагораживали территорию гольф-клуба в городе Эрлсферри. Об этом пишет UPI.

Рабочие обновляли поле, а когда дошли до одной из песчаных ловушек для мячей, то сделали неожиданное открытие. В земле было закопано послание в бутылке, которое поместили туда в 1926 году. На обратной стороне упаковки из-под сигарет было написано: "Сегодня мы здесь, но где мы будем, когда это послание найдут, мы не знаем. Удачи".

Примечательно, что гольф-клуб был основан в 1875 году, а рабочие, поместившие послания - Т.Дональдсон, Д.Кинг и У.Исон - были сотрудниками учреждения в 1920-х годах. Современные рабочие решили перенять задумку предков и поместили в землю собственное послание в бутылке. Когда его найдут - загадка!-0-

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